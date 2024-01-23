Молодая жительница Петрозаводска попыталась помочь ребенку и лишилась денег

Студентка вовремя заметила подвох, но не успела спасти все средства.

В МВД Карелии сообщили о 21-летней горожанке, которая осталась без денег после общения с мошенниками.

Девушка разметила объявление об оказании услуг репетитора на одном из сайтов. Вскоре к ней обратился мужчина, который объяснил, что его ребенку надо помочь в обучении. Он согласился оплатить сразу 8 занятий и для этого попросил озвучить код из сообщения, которое тотчас же поступило на телефон.

Используя комбинацию цифр, а также сведения о петрозаводчанке, мошенник получил доступ к её счету и оформил кредит на 80 тысяч рублей. Девушка вовремя обнаружила это и заблокировала карту, поэтому аферист успел перевести себе лишь половину этих денег. Ущерб составит 41,5 тысячи рублей.

Девушка обратилась в полицию, в настоящее время по ее заявлению проводится проверка.