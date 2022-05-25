Молодежь из Карелии может отправиться в бесплатное путешествие по стране

Петрозаводчанка Ксения Петрова посетила Кавказ, воспользовавшись программой «Больше, чем путешествие»

Жительница карельской столицы Ксения Петрова посетила Кавказ, воспользовавшись услугами программы «Больше, чем путешествие», которая поощряет участников и победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

― Я участвовала в проектах «Мастера гостеприимства. Студенты», во всероссийском конкурсе «Твой ход», в организации конкурса «Студент года». Поэтому я смогла воспользоваться программой «Больше, чем путешествие». Мое путешествие на Кавказ длилось 3 дня. Организация была отличная, программа была насыщена экскурсиями и поездками. Несмотря на то, что путешествие длилось 3 дня, мы посетили 3 разных города ― Магнитогорск, Солнечногорск, Железноводск. В каждом побывали в различных музеях и интересных местах, ― рассказывает Ксения Петрова.

Программа «Больше, чем путешествие» поощряет участников и победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». По сути, это система поощрения самых активных и талантливых людей со всей России, среди которых оказалась и петрозаводчанка Ксения Петрова.

Участники и победители различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад могут отправиться в бесплатный тур по России на срок от 3 дней до 6 месяцев. География поездок охватывает 79 регионов, для выбора доступно 370 программ.

Например, для жителей Карелии открывается отличная возможность побывать за 9000 км от Петрозаводска и приготовить краба в Южно-Сахалинске, покорить горы Эльбруса, прогуляться по черному пляжу Камчатки, послушать ледяной голос Байкала. Для этого нужно поучаствовать в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей», таких как «ТопБлог», «Твой ход», «Большая перемена» и так далее.

Приняв участие в проекте «Больше, чем путешествие», молодежь со всей России сможет посетить в том числе и Карелию, узнать о ее истории, культуре, молодежных движениях и возможностях, которые открыты для всех активных молодых людей. Об этом рассказал Директор Карельского регионального Центра молодежи Эдуард Хохлов.

― Сейчас Центр выступает в качестве площадки для проведения мероприятий программы «Больше, чем путешествие» в Карелии. Также нами была разработана программа, которая содержит образовательно-полезную часть, так как целевая аудитория проекта в основном молодежь, ― поясняет Эдуард Хохлов.

Хотите отправиться в путешествие? Участвуйте в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей», побеждайте и отправляйтесь в увлекательные поездки по России. Перечень конкурсов и условия участия вы найдете на сайте проекта https://morethantrip.ru.

Вести активный образ жизни, проявлять свои таланты и участвовать в социальных проектах, направленных на улучшение качества жизни россиян. Правительство РФ продолжает создавать для этого новые льготные программы.