Молодежь Карелии готовится к юбилею республики

С 23 по 26 августа под Петрозаводском проходил третий региональный форум "Карелия-100", который собрал порядка 150 молодых людей из нескольких районов республики, в том числе лидеров молодежного актива муниципальных образований и студентов опорного вуза – Петрозаводского государственного университета.

Wi-Fi для работы форума предоставил партнер мероприятия – компания "МегаФон".

В этом году работа форума "Карелия-100" была построена в формате open space: каждый участник мог сам выбрать набор лекций, которые хочет послушать. Образовательная часть была представлена пятью направлениями: "Про страну" (молодежь страны и нашего региона в векторе развития России), "Про себя" (развитие личностных качеств), "Про будущее" (актуальные тренды и цифровые технологии), "Про деньги" (механика получения грантов и бизнес-проекты) и "Про здоровье".

Программа форума была максимально насыщенной: мастер-классы, встречи с предпринимателями, панельные дискуссии, творческие, спортивные и культурные события. В церемонии открытия форума принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков. За четыре дня перед карельской молодежью выступили не только региональные, но и федеральные эксперты. Среди из них – ведущий StartUp Village и Open Innovations Технопарк Сколково Игорь Дубинников и сотрудник Mail.ru Group, 2D-дизайнер Роман Досын.

Партнером "Карелии-100" выступил оператор цифровых возможностей – "МегаФон", который организовал Wi-Fi-зону на территории форума. "Наша компания имеет богатый опыт предоставления телеком-услуг на крупных образовательных и спортивных мероприятиях, проводимых в нашей республике. Поэтому мы вновь поддержали региональный молодежный форум, большинство участников которого – наши "цифровые" абоненты. Убежден, что мобильный доступ к интернету помог ребятам, активно участвующим в общественной жизни региона, использовать цифровые возможности своих гаджетов по максимуму", – говорит технический руководитель Карельского отделения компании "МегаФон" Сергей Кожевников.

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