Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:36, 28 Августа 2018

Молодежь Карелии готовится к юбилею республики

По теме

В Карелии наказали более 5 тысяч забывчивых нарушителей ПДД
28.08.18 18:00
В Карелии прокуратура оштрафовала председателя садоводческого товарищества, отключившего свет в деревне
28.08.18 17:40
Родители карельских детей смогут задать вопросы министру просвещения России
28.08.18 17:20
Все новости
Загрузка...

С 23 по 26 августа под Петрозаводском проходил третий региональный форум "Карелия-100", который собрал порядка 150 молодых людей из нескольких районов республики, в том числе лидеров молодежного актива муниципальных образований и студентов опорного вуза – Петрозаводского государственного университета.

Wi-Fi для работы форума предоставил партнер мероприятия – компания "МегаФон".

В этом году работа форума "Карелия-100" была построена в формате open space: каждый участник мог сам выбрать набор лекций, которые хочет послушать. Образовательная часть была представлена пятью направлениями: "Про страну" (молодежь страны и нашего региона в векторе развития России), "Про себя" (развитие личностных качеств), "Про будущее" (актуальные тренды и цифровые технологии), "Про деньги" (механика получения грантов и бизнес-проекты) и "Про здоровье".

Программа форума была максимально насыщенной: мастер-классы, встречи с предпринимателями, панельные дискуссии, творческие, спортивные и культурные события. В церемонии открытия форума принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков. За четыре дня перед карельской молодежью выступили не только региональные, но и федеральные эксперты. Среди из них – ведущий StartUp Village и Open Innovations Технопарк Сколково Игорь Дубинников и сотрудник Mail.ru Group, 2D-дизайнер Роман Досын.

Партнером "Карелии-100" выступил оператор цифровых возможностей – "МегаФон", который организовал Wi-Fi-зону на территории форума. "Наша компания имеет богатый опыт предоставления телеком-услуг на крупных образовательных и спортивных мероприятиях, проводимых в нашей республике. Поэтому мы вновь поддержали региональный молодежный форум, большинство участников которого – наши "цифровые" абоненты. Убежден, что мобильный доступ к интернету помог ребятам, активно участвующим в общественной жизни региона, использовать цифровые возможности своих гаджетов по максимуму", – говорит технический руководитель Карельского отделения компании "МегаФон" Сергей Кожевников.

На правах рекламы

По теме

В Карелии наказали более 5 тысяч забывчивых нарушителей ПДД
28.08.18 18:00
В Карелии прокуратура оштрафовала председателя садоводческого товарищества, отключившего свет в деревне
28.08.18 17:40
Родители карельских детей смогут задать вопросы министру просвещения России
28.08.18 17:20
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
21.08.2018, 12:33
ФОТО: Ветер начал валить деревья во дворах Петрозаводска

Аналитика

27.08.2018 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 6
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»