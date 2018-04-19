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Новости. Общество
18:00, 19 Апреля 2018

Молодежь Карелии научат разбираться в вопросах ЖКХ

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Новый проект для молодежи "Школа ЖКХ" стартует в Карелии.

Открытие нового проекта для молодежи "Школа ЖКХ" состоится 23 апреля в 18 часов.

На занятиях молодежные активисты познакомятся с вопросами правового регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, изучат темы, связанные с проведением общего собрания собственников, способами управления многоквартирным домом, правами и обязанностями собственников помещений многоквартирного дома, защиты прав потребителей услуг ЖКХ, рассмотрят вопросы платы за жилищные и коммунальные услуги, капитального ремонта общего имущества МКД, новых стандартов управления многоквартирными домами.

Открытие проекта "Школа ЖКХ" состоится на площадке "Точка кипения – Петрозаводск" на пр. Ленина, 31.

Проект реализуется общественной молодежной жилищной инспекцией при Молодежном парламенте Республики Карелия совместно с Госкомитетом республики по строительному, жилищному и дорожному надзору на базе Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

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