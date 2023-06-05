Молодежь Карелии позвали на работу

Карельские предприятия приглашают молодежь на сезонную и постоянную работу, сообщили в управлении труда и занятости республики.

Студенческая биржа труда предлагает вакансии на практику истажировку студентов и подростков. Сейчас в базе данных управления труда и занятости республики 100 вакансий с заработной платой от 26 тыс. рублей и выше.



«Работа есть в ПАО «Магнит», АО «ПКС-Водоканал», АО «Славмо», ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» (Ондская ГЭС), АО «Прионежская сетевая компания», ООО СМК «Карелия», - говорится в пресс-релизе управления труда и занятости Карелии.



Кроме того, вакансии предоставляют ООО «Городской комбинат благоустройства» и ОАО «РЖД». На этих предприятиях предлагают работу инженеров отдела технологического присоединения, специалиста учета электрической энергии

и оптимизации потерь, производственно-технического отдела, слесарей, лаборантов, работников пищевого производства, плотников, бетонщиков.



Также во время туристического сезона студентов, выпускников

и школьников ждут в Петрозаводске, Прионежском и Олонецком районах, на острове Кижи и на других туристических объектах.



«Ребята могут трудиться оганизаторами экскурсий, специалистами по продаже сувенирной продукции, помощниками по проведению гастрономических программ,

администраторами, горничными, поварами», - говорится в сообщении.



Кроме того, на постоянную работу в Карелии требуются экономисты, лаборанты, администраторы, воспитатели, учителя изобразительного искусства, информатики, биологии и химии, начальных классов, операторы водоподготовки, слесари, электрогазосварщики, инженера по релейной защите и автоматике, инженеры-лаборанты.



Все подробности - по ссылке. Вопросы специалисту также можно задать по электронной почте: mbirzha@inbox.ru, и по номеру телефона: 8 (953) 547-63-30.