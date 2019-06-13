"Молодежь не желает жить в музее и быть экспонатом для туристов"

Норвежцы обеспокоены ростом турпотока. С одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.

В частности, речь идет о Лофотенских островах, куда "Баренц Пресс" организовал тур для российских журналистов. Исконно промысловый архипелаг, население которого занималось по большей части промышленным ловом рыбы, постепенно превращается в мекку мирового туризма.

Лофотены расположены на западе от материковой Норвегии с населением порядка 24 тысяч человек. Столицей архипелага считается город Свольвер.

"За год нас посещает приблизительно 1,3 миллиона туристов, - рассказывает мэр Свольвера Эйвинд Холст. – Практически 400 тысяч человек от этого числа находятся на островах менее 3 часов. Это пассажиры круизных лайнеров. Статистика говорит о том, что в год на Лофотенских островах сдается приблизительно 1 миллион гостиничных номеров или комнат для ночлега. Из них 50% - это зарегистрированные туристы".

При этом Холст отмечает, что эта статистика не официальная, потому что ее просто не существует. Власти могут посчитать, сколько туристов посетило острова, основываясь на количестве снятых гостиничных номеров. Однако посчитать, сколько человек приезжает на Лофотены посредством различных интернет-сервисов, таких как AirBnB или Booking, практически невозможно. И конечно же, деньги от аренды не поступают в бюджет в виде налогов.

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