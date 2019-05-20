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Новости. Общество
22:00, 20 Мая 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Молодежь упрекнули в женитьбе ради праздника

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В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.

Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, пишет news.mail.

По ее словам, молодые россияне не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в "отсутствии воспитания".

Также парламентарий раскритиковала гражданские браки. "Это просто сожительство, чаще всего — временное", — заявила она.

Если такое "сожительство" заканчивается регистрацией брака, то, по крайней мере, дети будут защищены, отметила Плетнева.

Кроме того, по словам парламентария, в комитет часто поступают жалобы по вопросам алиментов. "Это же кошмар просто", — подчеркнула она (по данным Верховного суда на 2017 год, россияне задолжали бывшим супругам выплаты по алиментам на сумму более 100 миллиардов рублей — прим. "Ленты.ру").

При этом, комментируя инициативу законодательно приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания партнеров, Плетнева констатировала, что в комитете никогда не поддержат "непонятно что".

В заключение парламентарий добавила, что следует чествовать проживших много лет в браке супругов и материально поощрять их.

Ранее Плетнева предложила бороться с разводами со школы. Для этого она предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам.

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