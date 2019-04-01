Молодежь в РФ не считает образование залогом успешного трудоустройства, показало исследование

В обзоре РАНХиГС также отмечается, что готовность много работать стоит для молодежи на втором месте среди качеств, позволяющих найти хорошую работу.

Российская молодежь не считает готовность много учиться и наличие качественного образования основными конкурентными преимуществами при успешном трудоустройстве. Об этом говорится в новом выпуске аналитического обзора РАНХиГС "Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее образование", пишет ТАСС.

"Готовность много работать стоит для молодежи на втором месте среди качеств, позволяющих найти хорошую работу (41,5% ответов). Качественное образование и готовность много учиться, получать новые знания и навыки, по мнению молодых людей, дает меньше конкурентных преимуществ на современном рынке труда (32,9% и 34,3% юношей и девушек соответственно выбрали данные варианты ответа)", - отмечается в обзоре.

При этом оценка собственных конкурентных преимуществ на рынке труда меняется в зависимости от текущей сферы занятости. Так, опыт является ключевым фактором при трудоустройстве для тех, кто работает в сфере информационных технологий (73,2%), промышленности, строительных и инженерных компаниях (62,3%), в сферах рекламы, консалтинга и финансов (60%), в торговле и сфере услуг, транспортной сфере (57,9%), а также в области государственного и муниципального управления (56,1%).

Авторы обзора отмечают, что почти 46% молодых людей, занятых в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения, а также в правоохранительных структурах, считают одинаково важными наличие опыта и хорошего образования. "Больше всего молодых людей, работающих в правоохранительных структурах, по сравнению с остальными сферами занятости, отметили наличие нужных связей и знакомств как важный фактор удачного трудоустройства (13,7%)", - отмечается в исследовании.

Обзор составлен на основе социологических исследований, проведенных в четвертом квартале 2018 года в трех субъектах РФ: Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях.

Объем репрезентативной выборки - 1800 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Порядка 55% молодых людей, участвовавших в исследовании, главным преимуществом при поиске работы назвали наличие опыта.