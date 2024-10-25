Доступ к опасному заброшенному зданию в Петрозаводске перекрыт

Благодаря настойчивости молодёжной команды Народного фронта в столице Карелии закрыли доступ к опасному зданию на улице Мелентьевой, 44.

На состояние заброшенного расселенного многоквартирного дома активисты обращали внимание местных властей несколько раз.

Первое письмо в мэрию с просьбой решить проблему жителей района Народный фронт отправил в мае этого года. Заброшенный дом не раз горел, там постоянно проводили время асоциальные личности и подростки. Люди опасались очередного пожара и старались обходить его стороной.

Администрация города сообщила активистам, что доступ к объекту ограничили. Однако, мониторинг показал, что в здание по-прежнему легко попасть — неизвестные взломали заколоченные окна и двери.

Народный фронт направил очередное обращение, после которого власти закрыли доступ более надежным способом.

«Такая же история с заброшенным домом на улице Кутузова, 27, в котором ночуют неизвестные люди. Видно, что в одной из комнат кто-то периодически растапливает старую печь. Здание и территория вокруг завалены мусором. После нашего обращения управляющая компания не закрыла доступ, а прикрыла. Асоциальные граждане выломали двери и окна. Просим администрацию принять меры и закрыть доступ основательно»,

— отметила координатор команды Молодёжного крыла Народного фронта Юлия Зенова.