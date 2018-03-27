Молодежная вечеринка в Петрозаводске закончилась уголовным делом

Сотрудники петрозаводской полиции раскрыли кражу ноутбука, сообщили в МВД Карелии.

Молодая жительница столицы Карелии обратилась в полицию, сообщив о краже портативного персонального компьютера. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что вечером, накануне пропажи гаджета, дома у девушки собралась компания. Гости разошлись утром следующего дня, пока хозяйка спала. Проснувшись, она обнаружила исчезновение ноутбука.

Во время проверки на причастность к краже лиц, находившихся в тот вечер у потерпевшей, один из ее знакомых сознался в хищении. Выяснилось, что молодой человек ушел вместе со всеми, но спустя некоторое время вернулся. Дверь оставалась незапертой, а хозяйка спала. Осмотревшись, 21-летний петрозаводчанин увидел ноутбук и забрал его. Позже он продал украденное неизвестному гражданину.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.