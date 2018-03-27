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Новости. Происшествия
13:51, 27 Марта 2018

Молодежная вечеринка в Петрозаводске закончилась уголовным делом

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Сотрудники петрозаводской полиции раскрыли кражу ноутбука, сообщили в МВД Карелии.

Молодая жительница столицы Карелии обратилась в полицию, сообщив о краже портативного персонального компьютера. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что вечером, накануне пропажи гаджета, дома у девушки собралась компания. Гости разошлись утром следующего дня, пока хозяйка спала. Проснувшись, она обнаружила исчезновение ноутбука.

Во время проверки на причастность к краже лиц, находившихся в тот вечер у потерпевшей, один из ее знакомых сознался в хищении. Выяснилось, что молодой человек ушел вместе со всеми, но спустя некоторое время вернулся. Дверь оставалась незапертой, а хозяйка спала. Осмотревшись, 21-летний петрозаводчанин увидел ноутбук и забрал его. Позже он продал украденное неизвестному гражданину.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-27 14:58:32
Была ли там наркота и групповуха? Или скучное бытовое пьянство с воздержанием? Никогда не поверю. Кстати, почему при расследовании подобных дел всю компанию не проверяют на употребление наркотических средств? Прав нет? Ну, как же, баба Валя? Когда вы уйдете? Страна уже устала от вас, прошловековых.
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