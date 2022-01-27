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Молодежное правительство Карелии ищет руководителей и четырех министров

Новости. Общество
18:40, 27 Января 2022

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Открыты вакансии в Молодежном правительстве республики, сообщили в региональном Минобразования и спорта.

Донабор открыт в общественный молодежный совет, состав которого формируется раз в два года. На данный момент в Молодежном правительстве IV созыва вакантны должности: председателя и заместителя, а также министров сельского и рыбного хозяйства, финансов, по дорожному хозяйству, транспорту и связи и имущественных и земельных отношений.

Кроме того, ищут членов Молодёжного правительства, ответственных за направления труда и занятости, туризма, охраны объектов культурного наследия, обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, цен и тарифов, строительного, жилищного и дорожного надзора, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния.

Дополнительно открыты вакансии на должности стажеров с возможным дальнейшим включением в основной состав Молодежного правительства.

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидаты должны быть в возрасте от 14 до 35 лет, им необходимо предоставить проект, освещающий актуальные для Карелии в социальной или экономической сфере проблемы и пути их решения в сфере полномочий по должности, на которую претендует молодой человек.

Заявки принимаются до 6 февраля 2022 года по электронной почте: mol_prav10@mail.ru

Все необходимые документы можно найти на сайте Министерства образования Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2022-01-27 19:25:21
Каких только правительств не напридумывали, а эффект от них всех стремится к нулю.
Generalus87
2022-01-27 19:08:22
Ханцевич младший не желает?
Экспeрд
2022-01-27 18:48:51
Хватит играться, делом займитесь
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