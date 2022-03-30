Молодежные активисты и лидеры соберутся в Петрозаводске

XVII Межрегиональный молодежный сбор лидерских активов «Онего. На одной волне» состоится в Петрозаводске.
С 8 по 10 апреля в Петрозаводске пройдет XVII Межрегиональный молодежный сбор лидерских активов «Онего. На одной волне». К участию в нем приглашают делегации из Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.
Активистов в возрасте от 14 до 25 лет ждут квизы, творческие игры и совместная работа в отрядах с вожатыми, заявляют в мэрии. В настоящее время продолжается приём заявок.
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