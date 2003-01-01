Молодёжные стрит-арты украсили парковку возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске

На заборе в центре карельской столицы появились новые граффити.

Забор, расположенный рядом с новой парковкой возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске, украсили яркие стрит-арты. Новоявленные изображения запечатлела фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова.

Теперь поверхность ограждения изобилует символикой Молодёжного центра «Смена». Разноцветные рисунки, выполненные юными художниками-любителями, заметно выделяются на фоне нейтральных оттенков городского ландшафта.

Напомним, разработкой эскизов граффити занимались активные члены молодёжных клубов Карелии. Над реализацией проекта работала команда фестиваля «Ярче!». В ближайшее время новые стрит-арты появятся ещё на четырёх объектах карельской столицы.