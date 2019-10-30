Молодежный парламент Карелии ищет новых депутатов

Началось формирование нового состава Молодежного парламента пятого созыва, сообщает Законодательное собрание республики.

Кандидатом в депутаты парламента может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Карелии, в возрасте от 14 до 30 лет. Молодежный парламент формируется Законодательным собранием на основании предложений некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории республики. Одна организация вправе предложить не более двух кандидатов.

Срок подачи документов - с 17 октября по 5 декабря 2019 года включительно. Подробную информацию о наборе можно узнать на сайте карельского парламента.

Напомним, ранее члены фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник и Галина Гореликова внесли на рассмотрение депутатского корпуса проект постановления о внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте республики. Шмаеник и Гореликова предложили коллегам сократить численность Молодежного парламента почти вдвое – с 36 до 20 человек.