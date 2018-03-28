Молодежный совет РКС Петрозаводск стал победителем премии "Чибис"

В декабре прошлого года молодежный совет группы компаний "РКС Петрозаводск" реализовал в заозерской школе №10, среди учеников которой есть дети из малоимущих и социально неблагополучных семей, благотворительный проект "Новогоднее чудо".

Члены молодежного совета устроили для детей младших классов настоящий праздник: были и Дед Мороз, и Снегурочка, придумали и реализовали интерактивную программу. Дети вызволяли подарки, которые потерял рассеянный Дедушка Мороз, у обитателей леса. Для этого нужно было достойно справиться со всеми испытаниями: найти ответы на загадки, потренироваться в меткости и своими руками с помощью аппликации создать зимний лес. Сотрудники АО "РКС Петрозаводск" собрали в качестве подарков для ребят более ста мягких игрушек и развивающих игр, детям вручили сладкие призы – и учителя, и ученики остались от такой развлекательной программы в восторге и пригласили Молодежный Совет в гости снова!

И вот, неожиданно пришла радостная новость – молодежный совет АО "РКС Петрозаводск" вошел в число победителей премии благотворительного фонда "Ренова".

Ежегодная премия "Чибис" была учреждена "Ренова" в 2013 году с целью выявления и поощрения благотворительной активности и волонтёрских инициатив сотрудников Группы компаний "Ренова", куда входит АО "РКС Петрозаводск". Отбор лучших проектов проводит независимый Экспертный Совет по специально разработанной системе критериев. По итогам премии "Заозерская общеобразовательная школа №10" получит 100 тысяч рублей для дальнейшей реализации акции "Новогоднее чудо". Пожертвование в размере 100 000 рублей направят непосредственно организации-благополучателю, в пользу которых реализуется социальный или волонтерский проект, заявленный от сотрудников ГК "Ренова", т.е. деньги придут на счет школы.

АО "РКС Петрозаводск" поздравляет молодежный совет с первой, но, надеются, не последней большой победой. "Как здорово, что "Новогоднее чудо" будет существовать и развиваться дальше".

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