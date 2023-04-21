Молодого блогера из Петрозаводска судят за пост в соцсети о 9 Мая

Верховный суд Карелии рассматривает уголовное дело в отношении 24-летнего блогера за сообщение в социальной сети о Дне Победы.

В пятницу, 16 июня, Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению уголовного дела блогера из Петрозаводска, которого обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ - распространение в сети «выражающих явное неуважение сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества».



24-летнему юноше грозит штраф в несколько миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.



Все подробности - у наших коллег из «МК в Карелии».