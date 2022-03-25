Молодого парня в Карелии порезали ножом и стеклом — девушка и ее мать

Конфликт молодой пары в Беломорске на почве ревности закончился тем, что парень получил ранения от девушки ее матери.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

В ходе расследования было установлено, что 22-летний молодой человек находился в квартире своей 20-летней подруги и ее матери. В ходе застолья между ними началась ссора на почве ревности. Парню надоело ругаться, и он стал одеваться, чтобы выйти на улицу.

По версии полиции, девушка взяла кухонный нож и нанесла им удар в спину своего избранника. Затем в конфликт вмешалась 37-летняя мать. Женщина схватила осколок стекла и воткнула его в живот горожанина.

После этого пострадавшего вытолкнули в подъезд и захлопнули за ним дверь. Он вызвал бригаду скорой помощи. Врачи доставили его в больницу. Полученные им травмы были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждены уголовные дела. Подозреваемые дали признательные показания.