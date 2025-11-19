Молодого петрозаводчанина задержали за мошенничество с чужими сим-картами

В Петрозаводске по подозрению в кибермошенничестве задержан 23-летний местный житель.
По данным полиции, молодой человек покупал электронные сим-карты, к которым оставались подключены различные онлайн-сервисы прежних владельцев.
Как рассказали в МВД, парень использовал эти сим-карты для доступа к личным кабинетам граждан, в том числе на портале «Госуслуги». С помощью полученных данных злоумышленник оформлял кредиты на имя владельцев номеров.
Одним из пострадавших стал житель Ульяновской области. Мужчина неожиданно для себя обнаружил долг перед микрофинансовыми организациями в размере 20 тысяч рублей, хотя сам займов не брал.
При обыске в квартире подозреваемого полиция изъяла мобильные телефоны, ноутбук и другую технику, которую он использовал для преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает всех пострадавших от его действий.