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Молодого поджигателя будут судить в Карелии

Новости. Криминал
08:50, 04 Декабря 2021
фото: © Pixabay

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В Пряжинском районе под суд отдали молодого человека, который в состоянии алкогольного опьянения устраивал поджоги, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в Пряжинском районе 21-летний местный житель в апреле 2021 года, находясь у себя в квартире в поселке Пряжа, распивал спиртные напитки со своими друзьями. После ухода собутыльников мужчина вышел в коридор дома, где у него возникло желание поджечь какой-нибудь предмет, в связи с чем из хулиганских побуждений он поджог связку проводов в электрическом щите, расположенном на одном из этажей многоквартирного дома, после чего скрылся.

В результате преступных действий в негодное для эксплуатации состояние была приведена линия электропередач дома, что повлекло невозможность эксплуатации жильцами на протяжении нескольких дней электрооборудования.

Спустя месяц обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджог хозяйственную постройку, принадлежащую местному жителю, в которой также находились личные вещи потерпевшего, чем причинил ему ущерб на общую сумму более 26 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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