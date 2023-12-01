Молодого жителя Карелии наградили медалью Жукова

Уроженец поселка Поросозеро удостоился государственной награды за личное мужество.

Молодой житель поселка Поросозеро Никита Федотов указом Президента РФ от 27 июня 2022 года был награждён медалью Жукова. Об этом сообщил паблик «Суоярвский вестник».

Никита — представитель семейной династии железнодорожников Федотовых. После 9 класса в Поросозеро он поехал учиться в Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта, оттуда же был призван в армию.

"С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории Харьковской области", - рассказали в источнике, напомнив, что медалью Жукова награждаются военнослужащие за личное мужество как во время боевых действий, так и во время учений.

Медаль Никите вручили в муниципалитете, где его поздравили и пожелали дальнейших успехов. Разделить радость с сыном приехала мама Татьяна Григорьевна.

В паблике пожелали успехов молодому земляку, который продолжил учебу, планируя стать машинистом тепловоза.