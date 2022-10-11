Спящего жителя Петрозаводска избили, а затем ограбили и заставили прыгать из окна

В столице республики полицейские по горячим следам задержали грабителя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 26-летний горожанин, ставший жертвой нападения.

По его словам, в тот день заявитель зашел в гости к приятелю, с которым познакомился в соцсети. В квартире находился еще один жилец, который присоединился к застолью. Он выяснил, что у гостя есть средства на карте и, когда тот заснул, начал избивать его, требуя деньги. Не найдя наличных, он потребовал у заявителя телефон, а потом, угрожая ножом, заставил сказать данные для входа в личный кабинет банка.

Переведя на свой счет 130 тысяч рублей, он отпустил жертву. Входную дверь при этом отпирать он не стал, и мужчине пришлось прыгать из окна.

Полицейские вскоре нашли 26-летнего подозреваемого по горячим следам. Он дал признательные показания и частично возместил потерпевшему ущерб. Было возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант арестован.