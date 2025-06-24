Молодого жителя Петрозаводска задержали за призывы финансировать ВСУ

Горожанина будут судить за пост «ВКонтакте».

Правоохранители задержали 27-летнего петрозаводчанина. Об этом сообщили в УФСБ по РК.

В марте 2024 года он опубликовал запись с призывом отправлять деньги на поддержку Вооруженных сил Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Публикация находилась в открытом доступе.

Сотрудники УФСБ по Карелии возбудили уголовное дело. Решением Петрозаводского городского суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карелии будут судить жителя Петербурга за оправдывавшую терроризм публикацию.