Молодой безработный наркоман в Карелии получил срок за распространение дури

В Сортавале 23-летний местный житель осужден за распространение наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что с февраля по апрель 23-летний житель Сортавалы вместе с подельниками через интернет дважды приобретал на территории Сортавальского района оптовые партии наркотического средства и психотропного вещества, чтобы в дальнейшем продать его.

Часть приобретённого психотропного вещества он распределил по десяти «закладкам» на территории Питкярантского района, разместив информацию о них на соответствующем сайте в интернете. Однако реализовать наркотики не получилось, так как "закладки" были выявлены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Оставшаяся партия наркотического средства и психотропного вещества была изъята полицейскими у обвиняемого в ходе досмотра его личных вещей и автомобиля.

Примечательно, что часть наркотика он ранее передал на временное хранение своей знакомой, чтобы проживающие с ним родственники не обнаружили его. Впоследствии мать его знакомой выдала наркотик работникам органов внутренних дел.

Молодой человек нигде не работает, состоит на учёте в качестве безработного, употребляет наркотики и психотропные вещества и имеет соответствующую зависимость.

Подсудимый признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в значительном размере.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.