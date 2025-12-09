Молодой челябинец погиб при столкновении с фурой на трассе в Лоухском районе

Смертельное ДТП произошло на севере Карелии.
9 декабря в 16:45 на 1021 км федеральной трассы «Кола» в Лоухском районе произошло столкновение микроавтобуса Fiat Ducato, направлявшегося в сторону Санкт-Петербурга, и большегруза ISUZU. Об этом сообщили в ГАИ по Карелии.
— По версии полиции, 39-летний водитель Fiat Ducato выбрал скорость движения без учёта метеорологических условий. Заметив препятствие в виде работающего дорожного грейдера, предпринял попытку торможения, но потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего допустил столкновение с грузовиком ISUZU, которым управлял 30-летний водитель, — рассказали в ведомстве.
В происшествии пострадали оба шофёра, жители Санкт-Петербурга. Мужчинам потребовалась госпитализация.
Кроме того, пассажир маршрутки, 24-летний челябинец, скончался при транспортировке в больницу. Правоохранителя выясняют обстоятельства аварии.
