Молодой человек из Карелии пойдет под суд за убийство пятилетнего пасынка

Судить 21-летнего злоумышленника будут в городе Апатиты Мурманской области, где он совершил преступление.

Следствием установлено, что 4 ноября 2017 года обвиняемый находился по месту временного проживания в одной из квартир многоэтажного жилого дома в городе Апатиты. Испытывая личную неприязнь к 5-летнему сыну своей супруги, используя в качестве предлога то, что последний разбросал вещи, действуя с особой жестокостью, он избил пятилетнего ребенка.

У пострадавшего зафиксированы не только не совместимая с жизнью закрытая черепно-мозговая травма, но и множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы рёбер.

"Ребенок от полученных травм скончался в медицинском учреждении 5 ноября 2017 года", - отмечается в сообщение Следкома по Мурманской области.

Под тяжестью собранных доказательств житель Республики Карелия, временно проживающий в городе Апатиты, признался с произошедшем. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, проводился комплекс необходимых экспертиз. Ситуационная экспертиза полностью подтвердила версию следователя о количестве нанесенных ударов ребенку обвиняемым, который вначале утверждал, что их было не более трех. Заключение комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы показало, что злоумышленник находился в состоянии вменяемости и осознавал совершаемые им действия.

Для устранения обстоятельств, способствующих совершению преступления, следователем внесено представление в органы внутренних дел. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.