Молодой человек на севере Карелии задушил кредитора

Осужден 22-летний юноша, в ходе обсуждения финансовых вопросов задушившего кредитора своей родственницы, сообщили в прокуратуре Карелии.
Завершился суд по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.
Как было установлено, в июле 2020 года подсудимый отдыхал у родственницы в поселке Лоухи.
Молодой человек выяснил, что женщина должна крупную сумму местному жителю, и решил помочь в решении долговых проблем. Юноша пришел к кредитору домой, но мирные переговоры окончились ничем, и между оппонентами началась драка. В итоге подсудимый задушил своего визави.
В ходе расследования молодой человек не признавал своей вины. Однако суд на основе предоставленных гособвинителем доказательств признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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