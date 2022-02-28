Молодой человек на севере Карелии задушил кредитора

Осужден 22-летний юноша, в ходе обсуждения финансовых вопросов задушившего кредитора своей родственницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Завершился суд по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как было установлено, в июле 2020 года подсудимый отдыхал у родственницы в поселке Лоухи.

Молодой человек выяснил, что женщина должна крупную сумму местному жителю, и решил помочь в решении долговых проблем. Юноша пришел к кредитору домой, но мирные переговоры окончились ничем, и между оппонентами началась драка. В итоге подсудимый задушил своего визави.

В ходе расследования молодой человек не признавал своей вины. Однако суд на основе предоставленных гособвинителем доказательств признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.