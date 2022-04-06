Молодой человек обматерил продавцов в магазине в райцентре Карелии и попал в полицию

За сутки помощь росгвардейцев Карелии понадобилась сотрудникам нескольких магазинов.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, утром 7 апреля в магазине Сортавалы на Садовой улице сработала тревожная сигнализация. На место вызова прибыла группа задержания районного отдела вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали 25-летнего жителя поселка Хаапалампи, который выражался нецензурной бранью и мешал работе персонала.

В этот же день в гипермаркете Петрозаводска был задержан 34-летний житель Олонца, который без оплаты пронес мимо кассы алкоголь.

А в Беломорске росгвардейцы задержали 46-летнего мужчину, который попался на попытке кражи товара из сетевого магазина на улице Порт-Шоссе.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, пьяный юноша в райцентре Карелии унес из магазина мясные деликатесы с молоком.