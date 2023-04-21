Молодой человек приехал к бабушке в поселок Карелии и там обокрал знакомого

О краже в поселке Поросозеро рассказали в Суоярвском районном суде.

Как сообщили в ведомстве, житель Карелии совершил кражу у своего знакомого, когда приехал погостить к бабушке в поселок Поросозеро Суоярвского района.

Молодой человек зашел в гости к своему знакомому, там они вместе выпили спиртное. Знакомый уснул, а его гость решил найти в доме сигареты. В одном из шкафов он увидел деньги, взял их, не пересчитывая, и покинул знакомого. В местном баре он обнаружил, что имеет на руках 13 тысяч рублей, и потратил их все.

Впоследствии похититель вернул деньги знакомому и извинился за содеянное. Потерпевший извинения принял.

Поскольку раньше фигурант судим не был и к административной ответственности не привлекался, суд постановил прекратить уголовное дело за примирением сторон.

Постановление вступило в законную силу, отметили в инстанции.