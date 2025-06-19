Молодой человек пропал в Пряжинском районе

Информацию об этом разместили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Как сообщили добровольцы, в деревне Сямозеро Эссойльского сельского поселения в Пряжинском районе пропал Владислав Андреевич Кириллов.

Молодому человеку 28 лет. С 21 июня его местонахождение неизвестно. Он был одет в серо-голубую футболку, чёрные джинсы и резиновые чёрные тапки.

Всех, кто видел мужчину, просят звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.