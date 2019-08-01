Молодой человек с юга Карелии списал у пенсионерки 14 тысяч рублей

В Костомукше пожилая женщина поменяла сим-карту в телефоне и осталась без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась пожилая женщина. Она заявила о том, что с ее банковской карты списаны денежные средства. До обращения в полицию, она посетила банк, где ей пояснили, что перевод осуществлен дистанционно.

Оперативники установили обстоятельства происшествия.

Несколько лет назад к номеру мобильного телефона пенсионерки была подключена услуга по дистанционному управлению банковским счетом. Но костомукшанка не пользовалась данной услугой. Спустя время она поменяла сим-карту, а мобильная компания реализовала ее бывший номер другому абоненту.

По версии следствия, новый клиент сотового оператора обнаружил, что к номеру привязан чей-то банковский счет.

После чего он воспользовался этим обстоятельством и удаленно похитил 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, несовершеннолетнего жителя южного города Карелии. В признательных показаниях молодой человек пояснил, что воспользовался похищенными средствами для собственных нужд, и обязался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело.