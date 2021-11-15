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Молодой человек в камуфляжных брюках пропал в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:33, 29 Ноября 2021
фото: © МВД Карелии

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Полиция просит помочь в поиске без вести пропавшего молодого человека, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Степана Андреевича Ж., 1995 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 16 ноября текущего года. В последний раз его видели у торгового центра «Кей» в Петрозаводске.

Был одет: черный пуховик, брюки камуфляжного цвета.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят сообщать в полицию по телефонам: 8 981 402 06 14 или 02 (с мобильного — 102).

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Комментарии

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кир
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