Молодой человек в камуфляжных брюках пропал в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в поиске без вести пропавшего молодого человека, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Степана Андреевича Ж., 1995 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 16 ноября текущего года. В последний раз его видели у торгового центра «Кей» в Петрозаводске.

Был одет: черный пуховик, брюки камуфляжного цвета.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят сообщать в полицию по телефонам: 8 981 402 06 14 или 02 (с мобильного — 102).