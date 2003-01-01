Молодой человек в Карелии обвиняется в убийстве отчима

Уголовное дело об убийстве возбуждено в отношении жителя Кондопожского района.
Убийство произошло в селе Янишполе Кондопожского района 1 сентября ночью, рассказали в Следкоме Карелии.
— 18-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с 37-летним отчимом. В ходе ссоры молодой человек нанес мужчине несколько ударов ножом в область груди, — говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался.
В кратчайшие сроки молодой человек был задержан на территории села, вину в совершенном преступлении признал полностью. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.