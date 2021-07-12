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Молодой человек в Петрозаводске не смог пройти мимо дамской сумочки

Новости. Криминал
18:20, 13 Июля 2021
фото: © unsplash.com

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 26-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, молодой человек похитил имущество, принадлежащее 25-летней горожанке. В начале июля потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что в одном из баров Петрозаводска неизвестный завладел её дамской сумочкой, в которой она хранила мобильный телефон, наушники, внешний аккумулятор для телефона и 500 рублей, и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен молодой человек — посетитель увеселительного заведения. Подозреваемый признался в содеянном.

Он рассказал стражам порядка, что увидел, как хозяйка сумки оставила её без присмотра. Воспользовавшись моментом, он похитил чужую вещь, затем на улице в одном из дворов выпотрошил сумку, взял себе 500 рублей, а всё остальное выбросил. Деньги петрозаводчанин потратил на личные нужды.

Фигурант уголовного дела обязался возместить причинённый материальный ущерб.

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Комментарии

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кир
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Гость
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