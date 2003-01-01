Молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит»

До конца года фельдшерско-акушерский пункт в поселке Подпорожье откроет свои двери для посетителей.

— Желаем Саве успехов в новом клубе, новых достижений и ярких побед! Пусть новый этап в карьере будет успешным и насыщенным, — напутствуют его коллеги из спортшколы в Петрозаводске.

Воспитанник спортшколы № 7 из Петрозаводска Савелий Леонтьев в разгар Юношеской футбольной лиги перебрался из столицы Карелии в СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург). На днях он уже вышел на замену в матче с московским «Динамо» в ЮФЛ-3.

Петрозаводчанин Савелий Леонтьев перешел в спортшколу Олимпийского резерва «Зенит» и уже дебютировал в ЮФЛ.

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

Пять тысяч саженцев сосны высадили на пострадавшем от пожаров острове в Карелии

Два человека пострадали в перевернутом автомобиле на трассе «Кола» в Карелии

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе

