Молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит»

Петрозаводчанин Савелий Леонтьев перешел в спортшколу Олимпийского резерва «Зенит» и уже дебютировал в ЮФЛ.
Воспитанник спортшколы № 7 из Петрозаводска Савелий Леонтьев в разгар Юношеской футбольной лиги перебрался из столицы Карелии в СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург). На днях он уже вышел на замену в матче с московским «Динамо» в ЮФЛ-3.
Спортсмена подготовили тренеры Владимир Кузьмин и Виталий Петрушин.
— Желаем Саве успехов в новом клубе, новых достижений и ярких побед! Пусть новый этап в карьере будет успешным и насыщенным, — напутствуют его коллеги из спортшколы в Петрозаводске.