«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Избитую пьяной матерью двухмесячную девочку из Петрозаводска передали на воспитание отцу

11:30

Молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит»

11:12

Из Петрозаводска в Череповец выполнят разовый рейс

11:00

Нежданная магнитная буря высокого уровня прошла на Земле

10:50

Список доступных при отключении интернета сайтов будет расширен

10:40

Трактор сгорел в лесу под Медвежьегорском

10:30

Молодой кондопожанин лишился 1,5 млн рублей после беседы с киберпреступниками

10:20

В Карелии запустили новый автобус по маршруту «Сегежа-Валдай»

10:00

Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

09:50

В Карелии из горящего здания эвакуировали бочки с неизвестной жидкостью

09:45

Житель севера Карелии погиб на СВО

09:30

66-летний грибник заблудился в карельском лесу

09:20

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

09:00

Круизные суда более ста раз останавливались на причале Петрозаводска

08:40

В Петрозаводске начнут обучать театральных менеджеров

08:20

Карельские депутаты вышли с федеральной инициативой наказывать должников общественными работами

08:00

Житель Петрозаводска нанес более 10 ударов ножом пенсионеру, но тот выжил

07:40

Саженцы гибрида рябины и боярышника украсили газон в Петрозаводске

07:20

В Кондопоге потушили центральную часть свалки

07:00

Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится «бабье лето»

06:40

Команда фотографа Тимина сняла похожее на мини-Байкал озеро в Карелии

06:10

В Apple представили новый iPhone 17 и наушники, которые переводят иностранную речь

00:10

Организаторы фестиваля «Театральная осень» рассказали, как выбирали пьесы для гастролей в Петрозаводске

22:30

В Петрозаводске мужчина похитил деньги из незапертого автомобиля

22:00

Два человека пострадали в перевернутом автомобиле на трассе «Кола» в Карелии

20:54

В Карелии началась добыча мрамора для реставрации Исаакиевского собора

20:30

В Петрозаводске пройдет донорская суббота

20:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти туристов на Белом море

19:42

В Карелии предложили выплатить миллион рублей матерям-героиням

19:00

ВТБ вручил спецприз за новый рекорд: итоги марафона «Пушкин–Петербург»

18:30

Пять тысяч саженцев сосны высадили на пострадавшем от пожаров острове в Карелии

17:40

Карельский боксер Роман Богданов начал выступление на международном турнире с победы

17:20

Радиационный туман окутает Карелию 10 сентября

17:00

Правила поездок в туманную погоду напомнили в МЧС Карелии

16:45

Умер один из создателей всех частей «Гарри Поттера»

16:20

Карельские ветераны СВО приняли участие в Летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России

16:07

2,3 млрд рублей направят на ремонт 20 школ Карелии

15:50

Карельский спортсмен Владислав Ларин вернулся с международных стартов с медалями

15:30

Охлопков: инфекционное отделение в Лоухском районе сохранят

15:10

Заслуженный журналист Карелии украл кошелек у пенсионерки в магазине

14:50

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян перенесла серьезную операцию

14:35

Организация безопасности частного жилья

14:30

Строительство часовни на площади Кирова в Петрозаводске приостановят

14:20

Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

14:06

Команды из Карелии отправились на «Президентские состязания» в «Орленок»

14:00

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

13:45

АО «ПКС-Водоканал» удостоено высокой государственной награды Республики Карелия

13:20

Родные погибших в Белом море байдарочников из Волгограда винят в случившемся организатора похода

13:15

Жительница Петрозаводска сообщила «код для повышения пенсии» и потеряла 1,7 млн рублей

13:00

Элиссан Шандалович провел оперативное совещание с председателями парламентских комитетов

12:45

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

12:30

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

12:20

В Ленобласти пропавшего пенсионера нашли живым после 16 дней в лесу

12:00

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

11:45

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

11:30

«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем

11:00

Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке к войне с Россией

10:40

Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

10:20

В России перед выборами усилят контроль за фейками

09:53

В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

09:45

Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

09:20

Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

09:00

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

08:40

В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

08:20

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

08:00

Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

07:40

В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

07:20

«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

07:00

Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

06:40

В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

00:10
Молодой кондопожанин лишился 1,5 млн рублей после беседы с киберпреступниками
Сегодня 10:20 Происшествия
Юноша перевёл мошенниками крупную сумму денег, поддавшись на их уловки.

19-летний житель Кондопоги потерял порядка 1,5 млн рублей, поддавшись на уловки злоумышленников, сообщили в МВД Карелии.

— Молодому человеку позвонили якобы из компании сотовой связи и сообщили, что его номер телефона будет заблокирован, если он не подтвердит установочные данные. Юноша продиктовал номер ИНН, после чего разговор прервался. Далее заявителю перезвонил как будто бы сотрудник портала «Госуслуги». Он сообщил, что кто-то взломал его личный кабинет, а также совершил от его имени странный перевод, который теперь необходимо проверить, — рассказали в ведомстве.

За разглашение информации третьим лицам студенту пригрозили штрафом в размере 250 тысяч рублей. Поверив уговорам киберпреступников, кондопожанин перевёл на их счёт все свои сбережения, а также взятые в долг у родственников деньги. Аферисты пообещали, что средства вернутся обратно, однако этого не произошло.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что 65-летняя жительница Петрозаводска перевела мошенникам почти 1,7 млн рублей после общения с якобы сотрудниками портала «Госуслуги».

Еще один ФАП построят в Пудожском районе

До конца года фельдшерско-акушерский пункт в поселке Подпорожье откроет свои двери для посетителей.

