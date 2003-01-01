Молодой кондопожанин лишился 1,5 млн рублей после беседы с киберпреступниками

Юноша перевёл мошенниками крупную сумму денег, поддавшись на их уловки.

19-летний житель Кондопоги потерял порядка 1,5 млн рублей, поддавшись на уловки злоумышленников, сообщили в МВД Карелии.

— Молодому человеку позвонили якобы из компании сотовой связи и сообщили, что его номер телефона будет заблокирован, если он не подтвердит установочные данные. Юноша продиктовал номер ИНН, после чего разговор прервался. Далее заявителю перезвонил как будто бы сотрудник портала «Госуслуги». Он сообщил, что кто-то взломал его личный кабинет, а также совершил от его имени странный перевод, который теперь необходимо проверить, — рассказали в ведомстве.

За разглашение информации третьим лицам студенту пригрозили штрафом в размере 250 тысяч рублей. Поверив уговорам киберпреступников, кондопожанин перевёл на их счёт все свои сбережения, а также взятые в долг у родственников деньги. Аферисты пообещали, что средства вернутся обратно, однако этого не произошло.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что 65-летняя жительница Петрозаводска перевела мошенникам почти 1,7 млн рублей после общения с якобы сотрудниками портала «Госуслуги».