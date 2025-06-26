Молодой костомукшанин пойдет под суд за попытку подкупить полицейского

26-летний водитель из Костомукши обвиняется в даче крупной взятки сотруднику Госавтоинспекции.

Как рассказали в Следкоме Карелии, катаясь по городу в нетрезвом виде, молодой человек совершил наезд на припаркованные автомобили. Узнав, что это может стать поводом для лишения водительского удостоверения, он решил смягчить сердце старшего инспектора и назначил ему «свидание» в салоне патрульной машины.

— Обвиняемый передал должностному лицу взятку в сумме 100 тысяч рублей, положив денежные средства на заднее сиденье, — рассказали в ведомстве.

Теперь дело инициативного правонарушителя рассмотрят в суде. Мужчине грозит штраф до полумиллиона рублей.

Ранее мы писали, что 56-летний житель Пряжинского района, рассекавший по улицам карельской столицы в состоянии алкогольного опьянения, может на 2 года лишиться водительского удостоверения.