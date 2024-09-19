Молодой любитель дезодорантов из Петрозаводска попался на краже

В Росгвардии рассказали о молодом нарушителе в столице Карелии.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, тревожной кнопкой накануне воспользовались в одном из гипермаркетов Петрозаводска.

По прибытии бойцов выяснилось, что неизвестный прихватил два дезодоранта стоимостью 800 рублей в торговом зале попытался пронести их мимо кассы.

Нарушителем оказался 24-летний петрозаводчанин. Росгвардейцы доставили молодого человека в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.