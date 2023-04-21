Молодой лось с подругой переплыли море, уходя из Карелии (ФОТО)

Ежегодную миграцию копытных запечатлели в Кандалакшском заповеднике.

В официальном паблике Кандалакшского заповедника, расположенного на границе Карелии и Мурманской области, появились фото лосей, путешествующих по островам Белого моря на север.

«Молодой величественный лось (на втором и третьем фото) подплывает к острову и выходит на сушу. Его подруга (на первом фото) следует за ним. Лоси ежегодно мигрируют из Карелии в Мурманскую область вплавь по Белому морю, используя для отдыха и питания заповедные острова», — объяснили происходящее на фото в паблике.

Ранее житель Карелии выложил в сеть фото странного зверя, обосновавшегося в черте города на западе республики.