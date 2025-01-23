Молодой мобилизованный из Карелии погиб на СВО

В Олонецком районе будут прощаться с местным уроженцем, ушедшим по повестке.

Андрей Ильин, уроженец Олонецкого района Карелии, погиб при исполнении воинского долга на СВО. Об этом сообщили в паблике администрации района.

«Осенью 2022 года Андрей получил повестку по мобилизации и без раздумий встал на Защиту Отечества. Был награжден медалью „За воинскую доблесть“. Погиб 14 января 2025 г. при выполнении боевых задач. Совсем недавно ему исполнилось 34 года», — написали в паблике.

Прощание с бойцом состоится 28 января в селе Видлица на улице Набережная, 17, после 16 часов. В среду, 29 января, в 9.00 состоится вынос тела, в 9.30 — отпевание в храме, в 11.00 — прощание на кладбище Видлицы.

«Приносим самые искренние соболезнования жене Надежде, сыну Радомиру, брату Алексею, всем родным и близким Андрея», — написали власти Олонецкого района.