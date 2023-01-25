Молодой мужчина чуть не упал с 10 этажа высотного дома в Петрозаводске

В столице Карелии сотрудники МЧС спасли мужчину, который оказался за перилами балкона высотки.

5 Как сообщили читатели «Столицы на Онего», сегодня, 4 февраля, около 15.00 в одном из высотных домов на набережной Варкауса произошло ЧП. Молодой мужчина оказался за перилами балкона на 10 этаже.

Очевидцы обратились за помощью к спасателям, которые прибыли на место происшествия и сняли с балкона молодого человека.

Обстоятельства произошедшего выясняются.