Молодой мужчина чуть не упал с 10 этажа высотного дома в Петрозаводске

В столице Карелии сотрудники МЧС спасли мужчину, который оказался за перилами балкона высотки.
5Как сообщили читатели «Столицы на Онего», сегодня, 4 февраля, около 15.00 в одном из высотных домов на набережной Варкауса произошло ЧП. Молодой мужчина оказался за перилами балкона на 10 этаже.
Очевидцы обратились за помощью к спасателям, которые прибыли на место происшествия и сняли с балкона молодого человека.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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