Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе

Мужчину 2000 года рождения ищут поисковики и полиция.

Полицейские Суоярвского округа разыскивают без вести пропавшего Игоря Андреевича С., 2000 года рождения, местонахождение которого не известно с 09 сентября 2025 года, сообщили в поисковом паблике Доброспас.

Молодой человек был одет в черную толстовку и синие джогеры.

Всех, кто знает, где находится пропавший, или видевших его после 9 сентября, полиция просит сообщать сведения их по телефонам: +7 921 224-05-17, 8-814-575-90-24 или 02 (с мобильного 102).