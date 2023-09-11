Молодой мужчина в Петрозаводске зашел в магазин бесплатно выпить и закусить

Росгвардейцы в очередной раз задержали магазинного вора.

Сотрудники одного из торговых заведений Петрозаводска обратились за помощью к росгвардейцам, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Так, вечером в понедельник, 11 сентября, тревожную кнопку нажали работники одного из гипермаркетов Петрозаводска.

Ближайший экипаж Росгвардии прибыл на вызов. Охранник магазина сообщил, что неизвестный молодой человек взял алкоголь и продукты на общую сумму более 3 тысяч рублей и прошел через кассу, не оплатив товары.

Нарушителем оказался 29-летний петрозаводчанин.

Росгвардейцы задержали его и доставили в полицию.

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