Молодой мужчина зашел в гипермаркет Петрозаводска, чтобы выпить среди прилавков

Нарушителя, распивавшего алкоголь прямо в гипермаркете Петрозаводска, задержали росгвардейцы.
В одном из петрозаводских гипермаркетов вечером 21 июня неизвестный взял с прилавка несколько бутылок крепкого спиртного, сообщили в Росгвардии РК.
Одну из бутылок мужчина выпил прямо в торговом зале, остальное спрятал в карманы брюк и попытался незаметно пронести мимо кассы.
Нарушителем оказался 27-летний петрозаводчанин. Прибывший на место происшествия патруль Росгвардии передал мужчину полиции для дальнейшего разбирательства.
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