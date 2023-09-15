В Медгоре молодой вор крал все подряд - инструмент, прожекторы, музыкальные колонки, лестницу

Причиненный ущерб составил 100 тысяч рублей.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление о краже. Заявитель сообщил, что со строящегося объекта неизвестный похитил электроинструменты, музыкальные колонки, прожекторы и лестницу. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний житель Медвежьегорска. Молодой человек признался во всем и сам отдал украденное имущество. Он рассказал, что собирался продать инструменты, но не успел.

Украденное имущество изъяли и вернут законному владельцу.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.