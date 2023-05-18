«Молодой парень с такой короткой судьбой»: в Петрозаводске простились с погибшим на СВО земляком

Глава карельской столицы рассказал о прощании в Ярославом Мартыновым, погибшим в День Победы.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о церемонии прощания с погибшим в ходе спецоперации Ярославом Мартыновым.

«Друзья, сегодня город простился с Мартыновым Ярославом Анатольевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. Ярослав учился и работал в Петрозаводске. Отсюда ушел сражаться. Молодой парень с такой короткой судьбой», — написал глава Петрозаводска.

«Конечно, никакие слова не могут сгладить горечь утраты, в первую очередь — родных, близких, друзей. Он погиб за нас, за нашу Родину — в День Победы. Это значимая для всех дата. В этот день мы будем вспоминать Ярослава. Вечная слава герою», — рассказал Владимир Любарский.