Молодой петрозаводчанин перевёл аферистам почти 600 тысяч рублей

Мошенники обманули 26-летнего горожанина под видом «службы поддержки», заставили оформить кредит и похитили заёмные средства.

Петрозаводчанину позвонили будто бы из налоговой службы и предложили записаться на приём. Для подтверждения записи убедили продиктовать код из смс. Когда звонок завершился, заявитель понял, что назвал сведения мошенникам, так как сильно устал и не успел вовремя положить трубку. Он сразу сменил пароль от аккаунта портала «Госуслуги».



Несмотря на это, вскоре пришло сообщение о взломе. Для решения проблемы там же был указан номер «службы поддержки». Связавшись со специалистом, гражданин узнал, что чуть не стал жертвой мошенников. Его оперативно связали с сотрудником Центробанка. Незнакомец пояснил, что для защиты средств и честного имени необходимо с ним сотрудничать.



Мнимый представитель банка внушил гражданину, что злоумышленники уже попытались оформить на него незаконные кредиты, а для их отмены необходимо лично взять займы на ту же сумму. Следуя чужим указаниям, заявитель оформил кредит и перевёл на неизвестный счёт 591 000 рублей. Когда незнакомцы, высказывая различные угрозы, стали просить ещё несколько сотен тысяч рублей, гражданин рассказал о случившемся другу. Товарищ посоветовал обратиться в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД Карелии.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере.



Полиция Карелии предупреждает: никому не сообщайте коды из смс и персональные сведения. Рассылка сообщений о взломе аккаунта портала «Госуслуги» — одна из мошеннических уловок. Номера службы поддержки или горячей линии, указанные в подобных смс-уведомлениях, принадлежат аферистам. Набирать их не рекомендуется. По всем вопросам обращайтесь по официальным контактам. Помните о том, что Центробанк не работает с физическими лицами.

Ранее мы рассказывали, что таксист из Петрозаводска спас пенсионерку от мошенников.