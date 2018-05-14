Молодой петрозаводчанин воткнул пенсионеру отвертку в живот

Инцидент с ранением пенсионера произошел в квартире в одном из домов на Октябрьском проспекте, сообщили а отделе Росгвардии Карелии.

Сотрудники Петрозаводского Отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

В минувшее воскресенье, 13 мая, в 16:35 в квартире одного из домов по Октябрьскому проспекту в ходе конфликта 59-летний мужчина получил два удара отвёрткой в живот.

Группа задержания вневедомственной охраны обнаружила 34-летнего подозреваемого во дворе дома. Орудие преступления изъято. Он передан полицейским.

Раненый мужчина госпитализирован. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.