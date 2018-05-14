Молодой петрозаводчанин воткнул пенсионеру отвертку в живот

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Инцидент с ранением пенсионера произошел в квартире в одном из домов на Октябрьском проспекте, сообщили а отделе Росгвардии Карелии.
Сотрудники Петрозаводского Отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений.
В минувшее воскресенье, 13 мая, в 16:35 в квартире одного из домов по Октябрьскому проспекту в ходе конфликта 59-летний мужчина получил два удара отвёрткой в живот.
Группа задержания вневедомственной охраны обнаружила 34-летнего подозреваемого во дворе дома. Орудие преступления изъято. Он передан полицейским.
Раненый мужчина госпитализирован. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
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