Молодой пудожанин обеднел почти на 2 млн рублей после разговора с мошенниками

Ранее мы писали, что две жительницы Петрозаводска лишились около 700 тысяч рублей, поверив телефонным преступникам.

Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Лжесотрудники обозначенного учреждения убедили горожанина отправиться в Санкт-Петербург и оформить там два кредита почти на 1 млн рублей, а также взять в долг порядка 945 тысяч рублей, чтобы пресечь деятельность неизвестных аферистов, которые якобы могли завладеть его личными данными. После этого собеседники потребовали перевести вырученные средства на «безопасный счёт».

— В дневное время мужчине позвонили будто бы из налоговой службы. В разговоре его убедили назвать код из SMS для записи в очередь на приём. После странного звонка молодому человеку в мессенджере пришло сообщение о том, что он только что беседовал с мошенниками. Для разрешения ситуации там же был указан номер «службы безопасности», — рассказали в ведомстве.

25-летний житель Пудожа лишился 1 млн 930 тысяч рублей после беседы с телефонными аферистами, сообщили в МВД Карелии.

