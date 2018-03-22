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Новости. Криминал
09:42, 22 Марта 2018

Молодой рецидивист из Костомукши отправится на нары за кражи и угоны

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В Костомукше 19-летний местный житель дважды угонял автомобиль своего отца, сообщили в прокуратуре Карелии.

С 1 августа по 1 сентября 2016 года неоднократно судимый 19-летний житель Костомукши незаконно проник в дачный дом, откуда похитил продукты питания и бытовую технику.

Кроме того, он совершил три кражи денег, сотовых телефонов, автомобильных аккумуляторов. Общий ущерб от действий похитителя превысил 50 тысяч рублей.

Он также дважды совершил угон автомобиля, принадлежащего его отцу.

По предложению государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание по совокупности с двумя предыдущими приговорами в виде лишения свободы на срок 6 лет 4 месяца в колонии общего режима.

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