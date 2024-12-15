Молодой рецидивист после жалоб новой знакомой изувечил ее супруга на севере Карелии

Молодой кемлянин серьезно травмировал соперника в драке.

В полицию Кемского района поступило сообщение о драке в одном из жилых домов. Полицейские незамедлительно прибыли на вызов.

Как выяснилось, одному из участников происшествия понадобилась помощь медиков, второго задержали по подозрению в преступлении.

Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел спонтанно, а способствовала ему представительница прекрасного пола. Она пожаловалась молодому человеку, с которым познакомилась в кафе, что её обидел супруг. В тот день мужчины случайно встретились на пороге квартиры её отца и решили выяснить отношения.

В ходе ссоры новый 22-летний знакомый женщины причинил сопернику серьезные увечья. У пострадавшего диагностировали переломы ребер и ушиб головы. Впоследствии полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту, который ранее уже был судим, грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.